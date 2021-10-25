Горняк22: Умер известный барнаульский джазмен Виктор Манаков

Виктор Манаков Фото: philharmonia-barnaul.com

Музыкант больше 45 лет жизни посвятил популяризации этого направления. Прощание с ним состоится 26 октября в траурном зале на Аванесова

В Барнауле на 73 году жизни умер джазмен Виктор Манаков. Об этом 24 октября сообщает телеканал «Вести-Алтай».

Причина смерти не сообщается.

Прощание состоится 26 октября в траурном зале на улице Аносова.

Манаков был выпускником Алтайского государственного института искусств и культуры. Играл в городских оркестрах, работал замдиректора кинотеатра «Мир», драмтеатра и филармонии. Был сооснователем джаз-клуба «Алтай», который после 1991 года переродился в творческое объединение «Джаз-арт».

Ранее «Толк» сообщал о том, что умер актер, исполнивший роль профессора Мориарти из советского «Шерлока Холмса».

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