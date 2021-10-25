Горняк22: Суточное число заражений COVID-19 в России снизилось впервые за пять дней

Коронавирус Фото: pixabay.com

В Москве отмечено 5 279 новых заражённых — на 2 524 меньше, чем днем ранее. В Подмосковье заразились 3 030 человек, в Петербурге — 3 297

В России впервые за пять дней снизилась суточная заболеваемость коронавирусом. Данные на 24 октября передает федеральный оперштаб.

За минувшие сутки в стране зарегистрировали 35 660 новых случаев – впервые за последние пять дней этот показатель уменьшился, а не вырос.

За это же время зафиксировали 1 072 смерти, 22 784 человек выздоровели.

Ранее врач рассказал о единственном пожизненном противопоказании вакцинации.

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