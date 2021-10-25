Горняк22: МЧС предупредило об усилении ветра 25 октября в Алтайском крае

Погода. Ветер Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ведомство напоминает о мерах безопасности – на улицу следует выходить только по необходимости и держаться подальше от слабо закрепленных конструкций, не парковать авто под деревьями

В Алтайском крае ночью 25 октября ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, в это время его сила составит до 8-13 м/с, местами с порывами до 20 м/с.

Днем в крае ветер практически не утихнет (7-12 м/с), местами его порывы будут достигать 18 м/с.

Накануне в крае было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра с порывами до 27 м/с. В Барнауле стихия нанесла существенный ущерб – повалила деревья на дорогу и автомобили, повредила остановочные павильоны и снесла часть обшивки с 10-этажного дома.

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