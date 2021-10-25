Горняк22: Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Рогожкин

Свечи. Память Фото: pixabay.com

Именно он создал культовые образы егеря Кузьмича, генерала Иволгина, сотрудника угрозыска Левы Соловейчика и финского студента

В Санкт-Петербурге на 73 году жизни умер режиссер культовой серии фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки» Александр Рогожкин. Информацию об этом 24 октября «Фонтанке» подтвердили на студии «Ленфильм».

Причины смерти не сообщаются.

Александр Рогожкин – народный артист России, лауреат Госпремии. Снял более полутора десятков фильмов, работал также над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Его работы были удостоены премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр» и других.

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