Горняк22: Глава Роспотребнадзора призвала россиян провести выходные дни дома

Дом Фото: pixabay.com

При этом согласно опросу агентства РИА Новости, 42% респондентов продолжат работать. Последовать совету чиновницы намерены 30%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян остаться дома в объявленный российскими властями нерабочий период. Об этом она заявила на телеканале «Россия 1».

По ее словам, это необходимо, чтобы минимизировать количество контактов с другими людьми и снизить риск распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что дни с 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочими.

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