Горняк22: Глава Роспотребнадзора призвала россиян провести выходные дни дома
Дом Фото: pixabay.com
При этом согласно опросу агентства РИА Новости, 42% респондентов продолжат работать. Последовать совету чиновницы намерены 30%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян остаться дома в объявленный российскими властями нерабочий период. Об этом она заявила на телеканале «Россия 1».
По ее словам, это необходимо, чтобы минимизировать количество контактов с другими людьми и снизить риск распространения коронавируса.
Ранее стало известно, что дни с 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочими.