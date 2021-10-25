Горняк22: Появилось видео с места срыва обшивки 10-этажного дома в Барнауле

Место происшествия Фото: instagram.com/yuzniybarnaul

Горожане выразили возмущение тем фактом, что непогода продолжается, а место происшествия до сих пор не оцепили экстренные службы

Очевидец снял кадры с места обрушения обшивки фасада 10-этажной жилой новостройки в Барнауле. Видео появилось в соцсетях.

По словам автора ролика, массивные куски штукатурки при падении повредили деревья в березовой роще, а также один из припаркованных автомобилей. Место происшествия огородили сигнальной лентой, однако пока куски облицовки никто не убрал.

«А если бы тут кто-то был бы? Если бы это было днем?»,– возмущается женщина.

В комментариях пользователи раскритиковали строителей дома.

«Скоро посыпятся эти новые фасады, штукатуренные на вату. А их очень много понастроили, да и крепления керамогранита первых домов тоже уже подгнивают»,

«Ну так новостройка… Ценник конь..»,

«Пол дома отклеилось», – пишут они.

Инцидент произошел в ночь на 24 октября в поселке Южном на улице Мусоргского – порывами ветра снесло часть обшивки ЖК «Южный» с первого по десятый этаж. О пострадавших не сообщается. Накануне синоптики предупреждали жителей Алтайского края о надвигающейся непогоде с порывами ветра до 27 м/с.

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