Горняк22: В Новоалтайске открытым огнем горели уличные гаражи

Пожарная машина. Фото: "Толк"

По словам очевидца, пожарные подъехали быстро и оперативно потушили возгорание. Пламя успело повредить одну деревянную и две металлических постройки

В Новоалтайске днем 24 октября загорелись уличные гаражи. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Возгорание произошло по адресу улица Октябрьская, 3 – во дворе жилого пятиэтажного дома.

Как сообщили «Толку» в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила 17 кв. метров – огонь затронул одну деревянную и две металлических постройки.

Машин внутри не было, пострадавших нет. Специалисты выясняют причину произошедшего.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на пожаре в Барнауле ожоги получили женщина и ребенок.

ТОЛК