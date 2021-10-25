Горняк22: В Новоалтайске открытым огнем горели уличные гаражи
Пожарная машина. Фото: "Толк"
По словам очевидца, пожарные подъехали быстро и оперативно потушили возгорание. Пламя успело повредить одну деревянную и две металлических постройки
В Новоалтайске днем 24 октября загорелись уличные гаражи. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
Возгорание произошло по адресу улица Октябрьская, 3 – во дворе жилого пятиэтажного дома.
Как сообщили «Толку» в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила 17 кв. метров – огонь затронул одну деревянную и две металлических постройки.
Машин внутри не было, пострадавших нет. Специалисты выясняют причину произошедшего.
Ранее «Толк» сообщал о том, что на пожаре в Барнауле ожоги получили женщина и ребенок.