Горняк22: Объемы контрабанды леса из Алтайского края увеличились вдвое

Вывоз леса Фото: Алтайская таможня

С начала года таможенники Сибири выявили 94 преступления в этой сфере. И треть этих преступлений приходится на Алтайский край

В Алтайском крае регистрируют увеличение в два раза объема контрабандного леса. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай» со ссылкой на Сибирское таможенное управление.

Так, если в 2020 году из региона пытались вывезти 10 тысяч кубов контрабандной древесины, то с начала этого года – 19,5 тысяч кубов на сумму почти 6 млн рублей.

Возбуждено 31 уголовное дело, их фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.

В коне июня «Толк» рассказывал о том, как из региона пытались вывезти более 500 кубометров леса.

ТОЛК