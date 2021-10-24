Горняк22: Житель Алтайского края выиграл 1 млн рублей в лотерею
Экономика. Монеты. Деньги Фото: Pixabay
Розыгрыши по тиражным лотереям проходят раз в неделю. Всего с начала 2021 года жители Алтайского края приобрели на почте более 850 тысяч лотерейных билетов
Житель Алтайского края выиграл 1 млн рублей в лотерею «Русское лото». Об этом сообщает «Почта России».
Известно, что счастливчик купил на почте билет за 100 рублей и стал победителем розыгрыша 1410 тиража.
С начала 2021 года жители Алтайского края приобрели на почте более 850 тысяч лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей составила более 43 млн рублей. Чаще всего лотерейные билеты покупают в Барнауле, Рубцовске, Новоалтайске, Бийске.
Ранее сообщалось, что житель Барнаула купил билет лотереи «Столото» и выиграл более 2,4 млн рублей.