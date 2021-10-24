Горняк22: «Просто клоунада»: барнаульцы возмущены очередями в пунктах вакцинации

Вакцина Фото: pixabay.com

Барнаульцы просят властей не просто звать на вакцинацию, а организовать условия для «комфортного» прохождения процедуры

Жительница Барнаула рассказала, что в городе работает мало мобильных пунктов вакцинации от коронавируса, на которых скапливаются гигантские очереди. Об этом говорится в сообществе «Черное и Бело Барнаул».

По словам горожанки, власти призывают идти вакцинироваться, но уровень организации в городе «никакой». Так, мобильный пункт сейчас работает только в ТЦ «Геомаркет», все остальные закрыли. После сообщения о введении режима QR-кодов там начали скапливаться очереди.

«Вместо четырех поликлиник дежурят всего две. На момент 14.00 работает всего одна поликлиника, то есть на такую толпу людей работает всего два окна. В поликлинике ведут запись только на ноябрь…О чем думает наш крайздрав, просто клоунада. Писала им в директ– ноль реакции», – рассказала женщина.

По ее словам, ни о какой социальной дистанции на пункте вакцинации речи не идет. Горожанка призвала открыть новые точки, чтобы не образовывались толпы в разгар пандемии.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае заявили о подготовке к введению режима QR-кодов, когда в заведения и общественные места будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации.

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