Горняк22: +31: в Алтайском крае умерло рекордное число больных COVID за сутки

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В Алтайском крае бешеными темпами растет заболеваемость коронавирусом: каждый день регион бьет рекорд по числу заболевших за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 409 новых заболевших коронавирусом. Всего на 23 октября в регионе подтвердили 85 054 случаев заражения, среди них 6 436 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Ковид-статистика за сутки

31 зараженный коронавирусом скончался в Алтайском крае за сутки, 22 из них умерли непосредственно от инфекции. Общее число летальных исходов достигло 6 054.

815 пациентов сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, в том числе 296 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

142 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Всего в регионе выздоровели 61 114 пациентов.

4578 коек для ковидных больных развернули в Алтайском крае, из них на сегодняшний день свободно 327 мест.

На утро 23 октября в Алтайском крае прививаются 745,1 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 124

Бийск – 33

Рубцовск – 22

Славгород – 16

Егорьевский район – 15

Новоалтайск – 13

Камень-на-Оби – 12

Заринск – 11

Топчихинский район – 10

Кулундинский район – 9

Ключевский, Курьинский, Немецкий национальный, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 8

Бийский, Змеиногорский, Калманский, Смоленский районы – по 7

Павловский район – 6

Алтайский, Бурлинский, Каменский, Локтевский районы – по 5

Михайловский, Романовский районы – по 4

Зональный, Новичихинский, Петропавловский, Родинский, Советский, Хабарский районы – по 3

Поспелихинский, Ребрихинский, Солонешенский, Шелаболихинский районы – по 2

Волчихинский, Залесовский, Красногорский, Кытмановский, Первомайский, Третьяковский, Угловский, Усть-Пристанский район – по 1.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае решили ввести систему QR-кодов. Это связано с ростом заболеваемости ковидом и низкими темпами вакцинации. Правительство региона надеется, что это будет стимулировать население поставить прививки.

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