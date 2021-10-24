Горняк22: +31: в Алтайском крае умерло рекордное число больных COVID за сутки
коронавирус Фото: pixabay.com
В Алтайском крае бешеными темпами растет заболеваемость коронавирусом: каждый день регион бьет рекорд по числу заболевших за сутки
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 409 новых заболевших коронавирусом. Всего на 23 октября в регионе подтвердили 85 054 случаев заражения, среди них 6 436 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Ковид-статистика за сутки
- 31 зараженный коронавирусом скончался в Алтайском крае за сутки, 22 из них умерли непосредственно от инфекции. Общее число летальных исходов достигло 6 054.
- 815 пациентов сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, в том числе 296 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- 142 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Всего в регионе выздоровели 61 114 пациентов.
- 4578 коек для ковидных больных развернули в Алтайском крае, из них на сегодняшний день свободно 327 мест.
- На утро 23 октября в Алтайском крае прививаются 745,1 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 124
Бийск – 33
Рубцовск – 22
Славгород – 16
Егорьевский район – 15
Новоалтайск – 13
Камень-на-Оби – 12
Заринск – 11
Топчихинский район – 10
Кулундинский район – 9
Ключевский, Курьинский, Немецкий национальный, Табунский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 8
Бийский, Змеиногорский, Калманский, Смоленский районы – по 7
Павловский район – 6
Алтайский, Бурлинский, Каменский, Локтевский районы – по 5
Михайловский, Романовский районы – по 4
Зональный, Новичихинский, Петропавловский, Родинский, Советский, Хабарский районы – по 3
Поспелихинский, Ребрихинский, Солонешенский, Шелаболихинский районы – по 2
Волчихинский, Залесовский, Красногорский, Кытмановский, Первомайский, Третьяковский, Угловский, Усть-Пристанский район – по 1.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае решили ввести систему QR-кодов. Это связано с ростом заболеваемости ковидом и низкими темпами вакцинации. Правительство региона надеется, что это будет стимулировать население поставить прививки.