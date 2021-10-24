Горняк22: Житель алтайского села хотел вызвать путан, а наткнулся на мошенников

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На свой день рождения молодой человек решил развлечься и вызвать домой проституток. Однако вместо «отдыха» нарвался на мошенников

27-летний житель села Буланиха стал жертвой мошенников и потерял 27 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина рассказал, что решил на свой день рождения вызвать четырех девушек. На одном из сайтов он выбрал анкету и позвонил по указанному номеру. Пообщавшись с незнакомкой, он перевел ей сначала три тысячи рублей, затем еще и еще. В итоге всего он потерял 27 тысяч рублей.

После того, как молодой человек понял, что девушек в гости он так и не дождётся, обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Это не единственный подобный случай. Так, 27-летний житель Алтайского края потерял 45 тысяч рублей, став жертвой мошенников. Мужчина работал инструктором на одной из турбаз в Майминском районе. Вечером на работе он решил воспользоваться интим-услугами и нашел соответствующее объявление в Интернете.

Незнакомка попросил предоплату в размере двух тысяч рублей, а также оплатить страховку в размере шести тысяч, которые она пообещала вернуть, если у нее не будет претензий к клиенту.

ТОЛК