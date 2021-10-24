Горняк22: Алтайское правительство хочет купить бизнес-иномарки за счет бюджета

Автомобили Changan Фото: Автоцентр ТИСС АВТО

Контракт на покупку автомобилей заключили с единственным участником конкурса — тюменской компанией «ЮС-Групп» за 4,98 млн рублей

Управделами правительства Республики Алтай хочет приобрести две иномарки в бизнес-комплектации почти за 2,5 млн рублей каждая, сообщает «Тайга. инфо» со ссылкой на сайт госзакупок. Машины планируют купить для нужд министерства экономического развития региона.

В частности, чиновники хотят седан цвета «белый перламутр» с двигателем мощностью 150−200 лошадиных сил, а также белый универсал с максимальной мощностью двигателя — 150 лошадиных сил

При этом все автомобили должны быть новыми, не ранее 2021 года выпуска, технически исправны, без пробега. По данным издания, под критерии подходят Toyota Camry и Toyota RAV4.

Ранее сообщалось, что мэрия Бийска объявила тендер на закупку автомобиля «Нива» не ранее 2021 года выпуска. Согласно госзакупкам, автомобиль должен быть полноприводным, с механической коробкой передач и бензиновым двигателем. Кроме того, он должен быть в белом цвете, чтобы возможно было нанести на него специальные опознавательные знаки.

ТОЛК