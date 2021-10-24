Горняк22: Когда Международный день тещи 2021 и что подарить в праздник вторым мамам
Женщина. Мать. Теща Фото: Pexels
Международный день тёщи появился в США — то ли как шутка, то ли как альтернатива Дню матери. Это неофициальный праздник стал популярен во многих странах
Международный день тещи отмечают в четвертое воскресенье октября. В 2021 году праздник выпал на 24 октября, сообщает «Календарь событий».
22 октября, 8:03
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Что подарить на Международный день тещи
Сделать удачный подарок теще на ее «профессиональный» праздник – значит, улучшить (или закрепить хорошие) отношения с мамой супруги. Зятья могут воспользоваться беспроигрышным вариантом и подарить большой букет ее любимых цветов. Можно выбрать красивый набор бокалов для шампанского, сертификат в любимый магазин или пригласить в ресторан. Хорошим вариантом подарка для пожилой женщины станет умная колонка с голосовым помощником, которая облегчит доступ в интернет и позволит слушать любимую музыку и включать аудиокниги.
Чтобы выбрать правильный подарок на День тещи, можно посоветоваться с женой. Она-то наверняка хорошо знает вкусы своей матери.
Поздравления с Днем тещи 2021
Поздравления с Днем тещи
Милым женщинам шлю я
И желаю, чтобы были
У вас лучшие зятья!
Чтобы Мамой называли,
Вас ценили, уважали,
Чтобы тещи все с зятьями
Лучшими друзьями стали!
С Днем тещи, дорогая мама!
Позвольте уж мне так вас называть.
Пусть будет в жизни радости не мало,
А счастья столько, что не описать.
Пускай у вас сбываются мечтанья,
Приносит каждый день улыбки и тепло.
Пусть не тревожат душу никогда терзанья,
А окружает бесконечное добро!
Моя теща дорогая,
Вас ценю я безгранично,
И сегодня пожелаю,
Чтобы вам жилось отлично!
Будьте счастливы, успешны,
Улыбайтесь и цветите!
Тесть пускай вас любит нежно,
Ну а вы — в ответ любите!
Источник поздравлений – Pozdravok.ru