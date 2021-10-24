Горняк22: Ураган повалил дерево на проезжую часть в Индустриальном районе Барнаула
Фото: В Курсе 22
В Барнауле с утра разыгралась непогода: «рвет» сильный порывистый ветер. По некоторым районам края обещают дожди со снегом
Днем 23 октября а Барнауле дерево упало на проезжую часть на улице Взлетной, сообщает телеграм-канал «В Курсе 22». В городе с утра разгулялась ветреная погода.
На кадрах видно, что дерево перегородило почти всю проезжую часть, оставив свободной лишь одну полосу.
Синоптики предупреждали, что 23 октября в городе резко ухудшится погода – будет дуть порывистый ветер, местами по краю обещают дождь со снегом.