Горняк22: В Бийске могут продлить осенние каникулы в школах

Школа Фото: Анна Меньшикова

В Алтайском крае с каждым днем растет число новых зараженных ковидом. Тяжелая эпидобстановка наблюдается, в частности, в Бийске

Осенние каникулы в школах Бийска могут продлить из-за большого числа заболевших коронавирусом, сообщает «Бийский рабочий».

Сейчас в школах закрыли 54 класса, в которых выявили случаи заражения ковидом. Всего в них болеют инфекцией 79 детей и 16 преподавателей.

Однако если эпидобстановка в городе улучшится и начнется спад по заболеваемости, то каникулы продлевать не будут.

Ранее депутат алтайского заксобрания Александр Молотов предложил продлить осенние каникулы в регионе до двух недель. По словам парламентария, опыт прошлого года и практика других регионов показали, что такая мера положительно скажется на эпидситуации и не повлияет на экономику. В качестве примера политик привел Ивановскую область, где дети уйдут на двухнедельные каникулы уже с 25 октября.

Напомним, президент РФ Владимир Путин согласился сделать нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября.

ТОЛК