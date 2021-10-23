Горняк22: «Одно название»: ведущий шоу «Однажды в России» высмеял бийский кинотеатр

Фото: скриншот видео телеканала "ТНТ" шоу "Однажды в России"

Бийский кинотеатр стал предметом насмешки в эфире популярного шоу на телеканале ТНТ. К слову, по алтайским городам нередко «проходятся» в комедийных программах

Ведущий шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев в очередном выпуске программы пошутил над бийским кинотеатром «Алтай». Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Так, в рубрике «ОВР меняет Россию» он рассказал про полуразрушенное здание кинотеатра, который стоит в центре города.

«Вот такой кинотеатр стоит в центре Бийска. Яркий пример фразы – «осталось лишь одно название». Кинотеатр выглядит так, что рядом не хватает капельницы. Чтобы не делать афишу, дирекция кинотеатра придумала простой способ – разбить окно. Так прохожие всегда будут знать, что сегодня идет в кинотеатре», – пошутил ведущий.

Также ведущий пошутил, что этот кинотеатр символизирует состояние киноиндустрии в период пандемии. Однако позже Мусагалиев пояснил, что на самом деле заведение не работает, отметив, что, скорее всего, там собираются наркоманы, которых не сложно поймать, – «нужно лишь знать ряд и место».

Комик добавил, что местные жители просят отремонтировать или снести здание, чем уже занимается «ветер и коррозия», а не администрация.

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