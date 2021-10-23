Горняк22: В Барнауле с ноября, возможно, останется прежней плата за проезд в транспорте

Транспорт Фото: Толк

В Барнауле утвердили повышение платы за проезд. Однако пока горожане продолжают ездить и покупать проездные по старым ценам

В Барнауле не спешат поднимать тарифы на проезд в общественном транспорте. Пока глава города Вячеслав Франк еще не подписал соответствующее постановление, сообщают «Вести22».

Еще в начале октября городской Координационный совет по ценообразованию утвердил новые тарифы на регулируемых маршрутах. Предполагалось, что уже с ноября разовая поездка за наличный расчет в автобусах, трамваях и троллейбусах вырастет до 28 рублей – на 5 рублей больше, чем сейчас. Также должны были измениться цены на проездные для пенсионеров, школьников и студентов.

Однако с 15 октября в городе началась продажа проездных на следующий месяц по старым ценам.

Ранее сообщалось, что новые тарифы на проезд в общественном транспорте утвердили в Барнауле. Однако окончательное решение должна принять администрация города. Следом стало известно, что с просьбой увеличить стоимость проезда в мэрию обратились автоперевозчики Бийска.

ТОЛК