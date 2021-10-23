Горняк22: В Алтайском крае 184 больных коронавирусом умерли за неделю

Ангел. Памятник. Кладбище Фото: Enrique Meseguer с сайта Pixabay

Ковидные госпитали Алтайского края переполнены, в реанимациях находятся уже более 800 пациентов. Минздрав региона вынужден регулярно увеличивать коечный фонд для заболевших

184 больных коронавирусной инфекцией умерли в Алтайском крае за эту неделю, с 16 по 22 октября. Именно COVID-19 стал причиной смерти 166 пациентов, еще 18 человек скончались за прошедшую семидневку от осложнений на фоне вируса.

Так, минимальное число суточных смертей среди ковид-больных за неделю составило 22 – зафиксировано оно 20 октября. Больше всего за это время умерло заболевших за сутки на 17 октября – 30 человек.

Напомним, на прошлой неделе в крае обновился недельный антирекорд по ковидным смертям – тогда погибли 196 больных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе произошло 6 023 смертельных случая среди этой группы больных (все случаи – среди взрослых). При этом жизни 4 694 человек унес непосредственно COVID. А 1 329 больных умерли от осложнений, вызванных вирусом.

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 401 новый случай коронавируса, 24 человека умерли, 149 выздоровели, а в тяжелом и крайне тяжелом состоянии сейчас находятся 808 пациентов госпиталей.

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