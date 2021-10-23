Горняк22: Штормпрогноз об ухудшении погоды объявили в Алтайском крае

Шторм, дождь Фото: pixabay

В Алтайском крае резко изменится погода: тепло, которое установилось в регионе на этой неделе, сменится похолоданием и осадками

В Алтайском крае синоптики объявили предупреждение об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Так, 23 октября в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Порывы ветра при этом могут достигнуть 23 метров в секунду.

В связи с этим водителям посоветовали при осадках, которые ухудшают видимость, уменьшить скорость, использовать ближний свет или «противотуманки». По возможности автомобилистам рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

При сильном ветре жителям края советуют оставаться дома и парковать автомобиль в гараж либо подальше от рекламных конструкций и деревьев.

Ранее сообщалось, что в Западной Сибири ноябрь будет теплее обычного. Однако прогноз является предварительным. Более точный прогноз на последний месяц осени появится в конце октября.

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