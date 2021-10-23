Горняк22: Сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Калманского района

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С чем связан интерес силовиков к чиновникам, в ФСБ не уточнили. Однако это может быть связано с событиями апреля 2021 года

22 октября сотрудники ФСБ провели обыски в здании администрации Калманского района, сообщает «Банкфакс».

По данным издания, силовиков мог заинтересовать глава района Сергей Бунет. В частности, интерес вызвала история с мятежом депутатов района, которые в апреле выразили недоверие органам власти из-за нарушений со стороны контрольно-счетной палаты.

В УФСБ по Алтайскому краю подтвердили факт обысков по факту «имеющейся информации». Однако подробности в ведомстве не назвали.

Ранее сообщалось, что против чиновников администрации Бийска возбудили уголовное дело из-за истории с известными домами на улице Спекова.

В марте Следственный комитет заявил о необходимости проведения дополнительного обследования спековских домов с привлечением независимых экспертов. Они должны установить – возможно ли проживание в этих зданиях. Краевой минстрой поручил администрации города обследовать жилища.

По результатам этой проверки специалисты должны были принять решение об аварийности домов. Однако этого сделано так и не было. В связи с этим, по данным издания, следователи усмотрели в действиях мэрии признаки «халатности», уголовное дело находится в производстве.

ТОЛК