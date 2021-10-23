Горняк22: Жители Алтайского края в нерабочие дни собираются спать или путешествовать

Отдых Фото: pixabay.com

Опрос показал, что большинство опрошенных жителей Алтайского края хотят поехать в путешествие, провести время с семьей и выспаться во время нерабочих дней

Жители Алтайского края заявили, что в нерабочие дни будут путешествовать или отсыпаться, сообщает «Зарплата.ру».

По словам аналитиков, в регионе 59% опрошенных граждан отозвались положительно о введении нерабочих дней, а 31% респондентов высказались против.

Чаще всего среди причин поддержки такой меры называли дополнительный отдых (66%), возможность заняться здоровьем (11%). При этом только 5% респондентов отметили, что долгие выходные повлияют на борьбу с эпидемией.

35% опрошенных рассказали, что не собираются отдыхать, потому что будут работать. Дополнительные выходные не коснутся сотрудников непрерывно действующих организаций, СМИ, аптек, больниц, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктами питания.

Напомним, что в России с начала пандемии коронавируса нерабочие дни объявляют уже в третий раз. Первый раз на долгие выходные россиян отправили 30 марта 2020 года. Второй раз – на майские праздники в 2021 году.



Ранее стало известно, что российским предпринимателям заплатят за нерабочую неделю. По словам первого вице-премьера, такая материальная поддержка потребует около 27 млрд рублей, охватит порядка 2 млн человек и покроет примерно половину выпадающей выручки. Прием документов могут начать с 1 ноября по 15 декабря.

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