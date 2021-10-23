Горняк22: Россиян предупредили о повышении цен на колбасы и сосиски

Колбаса и сосиски Фото: pixabay.com

По словам экспертов, в России рост цен на продукты побил пятилетний рекорд, обновив максимум с сентября 2016 года, когда инфляция составляла 6,4%

Крупнейшие российские производители сосисок и колбас предупредили ретейлеров о подорожании продукции на 7-20%. Рост цен должен произойти с конца октября – начала ноября, сообщают «Известия».

Стало известно, что причина повышения стоимости связана с увеличением затрат на производство: подорожанием мыса, яичного меланжа, упаковки и моющих средств. Больше всего – на 50% – выросла в цене курятина, свинина подорожала на 29%, говядина – на 11%.

«В сельскохозяйственной отрасли сейчас серьезный кризис из-за дефицита работников. Животноводство также понесло финансовые потери из-за болезней животных. Производители пытаются сдерживать рост цен даже на неблагоприятном фоне», – рассказал руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В Минсельхозе отметили, что правительство приняло меры для стабилизации ситуации с ценами на продукты. В этом году животноводческим предприятиям выделили еще 10 млрд рублей в качестве компенсации части затрат на корма.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае на протяжении пяти недель дешевеют социально значимые продукты. За это время в регионе заметнее подешевели морковь, яблоки, капуста, мороженая рыба. Оказалось, что в регионе из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири, на 21 товар – ниже среднероссийского уровня.

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