Горняк22: Эксперты рассказали об угрозе кишечной формы COVID-19 среди людей с гастритом

Больница. Врач Фото: pixabay.com

По словам врачей, дельта-штамм коронавируса способен поражать не только дыхательные пути, но и слизистые оболочки в желудочно-кишечном тракте

Люди с гастритом, язвами или хроническими заболеваниями ЖКТ могут серьёзно пострадать от коронавируса, заявила диетолог Наталья Круглова, сообщает «Слово и Дело».

«Коронавирус может вызвать обострения или осложнения уже имеющихся заболеваний ЖКТ. Самое важное – не игнорировать их и не пускать течение болезни на самотек», – отметила она.

По словам врача Марата Зиннатуллина, если на момент заражения коронавирусом у человека есть заболевания ЖКТ, то для него риск поражения именно этих органов намного выше, чем у здоровых людей. Кроме того, сама болезнь будет протекать тяжелее.

Специалист отметила, что при попадании коронавируса в организм через слизистую ЖКТ у заболевшего может даже не подняться температура. При этом человек может страдать от рвоты, диареи. Кроме того, у него может обостриться гастрит или другие заболевания ЖКТ. При подобных симптомах рекомендуется перестраховаться и сдать ПЦР-тест.

Ранее диетолог опровергла известные мифы о изменении скорости метаболизма. По словам специалиста, нет продуктов, которые помогут ускорить обмен веществ. При этом на метаболизм можно положительно повлиять занимаясь спортом и высыпаясь.

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