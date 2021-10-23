Горняк22: Ветер, дожди и около +7 градусов ожидается 23 октября в Алтайском крае

Осень Фото: Виталий Барабаш

После непродолжительного потепления в регион снова вернулись осадки с сильным ветром и похолодание. К началу следующей недели ожидается еще один теплый «привет»

Днем 23 октября в Алтайском крае продолжится похолодание – в этот день температура воздуха опустится до +6…+11 градусов. В отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, с порывами до 23 м/с, сообщает ЦГМС края.

В Барнауле в субботу ожидается около +7…+9 градусов. В конце дня возможен небольшой дождь. Порывы юго-западного ветра достигнут 18 м/с.

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