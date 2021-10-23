Горняк22: Алтайский вокалист прошел отбор в шоу «Голос» на Первом канале

Роман Графов Фото: instagram.com/roman_grafov/

Из всех членов жюри к певцу из Алтайского края повернулся лишь Александр Градский. Таким образом, артист попал в его команду

30-летний рубцовчанин Роман Графов прошел этап слепых прослушиваний в шоу «Голос» на Первом канале. Эфир с его выступлением показали 22 октября.

Во время выступления к вокалисту повернулся только Александр Градский – в его команду он и попал.

Известно, что Графов родился в Рубцовске, закончил там школу. Учился в РАМ им. Гнесиных и ГИТИС, сейчас живет и работает в Москве.

В десятом сезоне в красные кресла вернулся «золотой» состав наставников: Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.

Ранее «Толк» сообщал о том, как алтайский иллюзионист стал ведущим «Битвы экстрасенсов».

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