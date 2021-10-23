Горняк22: В США актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемках фильма

Алек Болдуин Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Съемки фильма остановили на время расследования. Сейчас полиция расследует, что произошло на площадке и как именно использовалось оружие

В США во время съемок вестерна актер Алек Болдуин случайно ранил женщину-оператора и режиссера. 42-летняя пострадавшая скончалась, сообщает «РБК».

Стало известно, что ЧП произошло в Нью-Мексико во время съемок фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином в главной роли. Реквизитный пистолет, из которого он стрелял, сработал неправильно. В момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек.

В итоге режиссер фильма получил ранение в ключицу, оператор также была тяжело ранена. Ее по воздуху доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь. В настоящее время 48-летний постановщик находится больнице в критическом состоянии.

Представитель продюсерской компании заявил, что произошел «ошибочный выстрел» из огнестрельного оружия, которое должны были зарядить холостыми патронами.

Ранее в Барнауле мужчина открыл стрельбу из пистолета на остановке. По словам очевидцев, стрелок вышел на проезжую часть, достал пистолет и начал стрелять. При этом якобы он попал в одну из проезжающих машин. Инцидент произошел на улице Малахова возле цветочных киосков, напротив ТЦ «Огни».

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