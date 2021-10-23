Горняк22: На Алтае поймали дезертира, который сбежал из армии к беременной девушке

Армия. Военнослужащие Фото: pixabay.com

По словам солдата, он уехал с места службы, потому что хотел увидеться со своей беременной девушкой. Теперь против него возбудили уголовное дело

В Республике Алтай полицейские поймали 19-летнего жителя Чойского района, которые сбежал из войсковой части к беременной девушке, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Стало известно, что к местным полицейским обратилась военная комендатура Бийского гарнизона. Они попросили помочь найти солдата-срочника, который в начале сентября сбежал со службы в Уссурийске.

В тот же день сотрудники уголовного розыска и военные коменданты нашли молодого человека в селе Каракокша и задержали. По его словам, он ушел в самоволку из-за девушки, которая ждет от него ребенка и нуждается в поддержке.

В настоящее время солдата передали военной комендатуре. Против него возбудили уголовное дело по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).

Ранее алтайский контрактник напал на патруль военной полиции в Южно-Сахалинске. На одном из перекрестков они остановили военнослужащего за «нарушение ношения военной формы одежды». Солдат не согласился с замечаниями и набросился на сотрудников, нанеся им удары руками и ногами.

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