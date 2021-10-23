Горняк22: В Новосибирске семейная пара выпала из окна многоэтажки возле цирка

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Тела пострадавших нашли прохожие, они же вызвали скорую помощь. По предварительным данным, погибшим было 30-35 лет. Оба скончались на месте происшествия

22 октября в Новосибирске мужчина и женщина по очереди выпали из окна пятого этажа элитного 16-этажного дома напротив цирка, сообщает «НГС».

Стало известно, что ЧП произошло около девяти утра в доме на Челюскинцев. Сначала на землю упала женщина, через некоторое время – ее спутник. Камеры видеонаблюдения засняли момент случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело о доведении до суицида.

По словам близких, семья была благополучная. Они вместе воспитывали сына женщины от первого брака. В момент трагедии ребенок находился с биологическим отцом.

Ранее в Санкт-Петербурге врач выпала из окна после смерти родителей от коронавируса. Женщина лечилась от коронавируса в одной из больниц города. По словам соседей по палате, она находилась в подавленном состоянии – за две недели врач похоронила отца и мать. Пострадавшую живой доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

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