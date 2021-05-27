Горняк22: В правительстве повысили оклады военнослужащим и полицейским

Военные Фото: pixabay.com

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Все новые оклады округлят до «целого рубля» в сторону увеличения

С 1 октября российским военным, которые проходят срочную и контрактную службу, увеличат оклады по званиям и должностям. Об этом сообщили на сайте правовой информации.

Кроме того, зарплату также увеличат пожарным, полицейским, войскам Росгвардии, таможенникам и сотрудникам органов федеральной фельдъегерской службы.

В июне прошлого года Михаил Мишустин уже повышал оклады сотрудникам силовых ведомств и призывникам, проходящим службу в нацгвардии на 3%. В октябре 2019 года оклады силовикам повышали на 4,3%.

Ранее «Толк» сообщал, что старообрядцы научат российских военных выживанию в тайге. Кроме того, Сергей Шойгу рассказал, что специалисты Минобороны отправятся в экспедиции на север и восток страны для поиска мест для гидроаэродромов.

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