Горняк22: В Рубцовске мужчина избил подростка и «толкнул» его с высоты

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Мужчина решил прогнать подростков, которые докучали ему громким криком. Он взял «неопределенный предмет» и пошел их гнать

42-летний житель Рубцовска получил два года колонии за причинение травм подростку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, днем в апреле 2020 года трое подростков находились на третьем этаже строящегося здания. При этом они громко кричали и ругались матом. Мужчина проживал неподалеку, устал от криков и решил прогнать мальчиков. Тогда он забрался на второй этаж и стал догонять подростков, которые стали убегать от него.

Рубцовчанин догнал 15-летнего потерпевшего и ударил его по голове. После второго удара парень не удержался на металлической конструкции и упал с высоты пяти метров на бетонный пол, получив множественные травмы.

Во время следствия горожанин не признался в содеянном. Суд признал его виновным.

Ранее сообщалось, что новосибирский охранник сломал позвоночник подростку из-за подозрений в краже. Инцидент произошел в супермаркете на проспекте Дзержинского. По словам матери ребёнка, она отправила сына в магазин за лимонадом. На прилавках подросток его не нашел, а продавцы на просьбу помочь, ответили, чтобы сам искал.

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