Горняк22: Кто такой рэпер Элджей, который устроил погоню с полицейскими в Москве

Элджей Фото: instagram.com/sayonaraboy/

Рэпер Элджей в очередной раз «попался» на быстрой езде. Только на этот раз он пытался скрыться от полицейский на скорости 230 км в час, потом признался, что пьян, и предложил взятку полицейским

Кто такой Элджей

Настоящее имя известного российского рэпера Элджея — Алексей Узенюк, рассказывает MTV. Исполнитель родился в Новосибирске. Стал знаменитым после записанного совместно с Федуком трека «Розовое вино». Женат на блогере и телеведущей Насте Ивлеевой. Главная фишка образа Элджея – белые непрозрачные линзы.

Скандал с пьяными Элджеем за рулем

Ночью 26 мая Элджей с женой возвращались из клуба. Когда полицейские попытались их остановить, звездная чета попыталась скрыться от сотрудников ГАИ на высокой скорости. Когда их все-таки остановили, Элджей отказался пройти медицинское освидетельствование и признался, что пьян, рассказывает Lenta.ru. Пара и некий приехавший «друг семьи» попытались решить вопрос с правами Элджея с помощью денег, но им это не удалось.

Элджей и Ивлеева

СМИ подозревают размолвку у Элджея и Насти Ивлеевой. По данным издания Мойка78, рэпер живет в их семейном загородном доме, а его супруга сняла квартиру на Патриарших прудах в Москве, и фотграфируется без обручального кольца.

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