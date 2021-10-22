Горняк22: Налоговая хочет обанкротить фирму «Алтай-Сдобри» экс-депутата АКЗС

Налоговая служба Фото: Виталий Барабаш

В прошлом созыве Лунев был председателем комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. На сентябрьских выборах его обошел коммунист Юрий Кропотин

Налоговая служба намерена добиться банкротства кондитерской компании «Алтай-Сдобри», которая является бизнес-структурой бывшего депутата Алтайского заксобрания Альберта Лунева. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на данные картотеки арбитража.

Как следует из материалов дела, поводом для иска ФНС стал долг в размере чуть более 1 млн рублей.

Какие конкретно финансовые обязательства перед службой послужили поводом для обращения в суд, пока не известно.

К «кондитерским» активам бизнесмена ранее уже выдвигали претензии. Так, в конце апреля стало известно о возбуждении уголовного дела по жалобам сотрудников «Алтай-Сдобри» на невыплаченные зарплаты на сумму свыше 700 тысяч рублей. Позднее стало известно, что долги перед сотрудниками все же погасили.

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