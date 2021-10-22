Горняк22: Ещё 500 млн рублей необходимы Алтайскому краю для охраны лесов

Леса Алтайского края Фото: altaygreenmap.ru

По предварительным данным, в 2022 году в край на охрану лесов направят уже 176 млн рублей. Дефицит денежных средств составит уже 400 млн рублей

В 2021 году Алтайский край на охрану лесов от пожаров получил из федерального бюджета только 75,5 млн, еще 11 млн рублей выделили из резервного фонда региона, сообщает «Интерфакс».

«В соответствии с действующим документом Алтайскому краю необходимо 576 млн рублей. В текущем же году на охрану лесов от пожаров из федерального бюджета получили только 75,5 млн рублей», – рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона Андрей Стрелковский.

По его словам, сейчас необеспеченность финансирования на охрану лесов составляет порядка 500 млн рублей. При этом на исполнение национального проекта по сохранению лесов и противодействию пожарам нужно 697 млн рублей.

Чиновник отметил, что до настоящего времени нехватку денег за счет собственных средств покрывали подведомственные учреждения. Эти деньги они получали за счет реализации древесины и ее переработки. Сейчас прокуратура хочет добиться отмены этой нормы.

Это положение закона позволяло вырубать деревья для государственных нужд и формировать внебюджетный доход. Кроме того, Стрелковский предложил разрешить госучреждениям бессрочное пользование лесными участками, которые они контролируют.

Ранее стало известно, что более 120 млн рублей направят в Алтайском крае на восстановление лесов. Из федерального бюджета компенсируют лишь 40% от потребности. Недостаточное финансирование остается одной из проблем при реализации регионального подпроекта. Со следующего года восстановление леса начнется в предгорьях – лесах Салаирского кряжа.

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