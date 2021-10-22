Горняк22: В России предложили делать тесты на коронавирус бесплатно

Коронавирус Фото: pixabay.com

Ранее Роспотребнадзор сократил срок ожидания результатов тестов на коронавирус до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию

В Госдуме предложили сделать бесплатным ПЦР-тестирование на коронавирус за счет федерального бюджета, сообщает «Коммерсантъ».

По словам депутатов, бесплатное тестирование сократит расходы государства на лечение заболевших, а стоимость самих тестов снизится при организованных закупках.

«Нужно проводить тестирование при первых признаках ОРВИ, но эта процедура не по карману не только заболевшим, но и целым регионам. В случае массового внедрения ПЦР-тестирования станет возможным прерывать цепочки распространения вируса», – подчеркнули авторы инициативы.

Кроме того, депутаты отметили, что на распространение болезни могло бы повлиять регулярное тестирование в коллективах, которые находятся в закрытых помещениях.

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