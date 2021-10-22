Горняк22: Власти рассказали, как будет работать система QR-кодов на Алтае

QR-код Фото: pixabay.com

О том, что регион начал готовиться к введению пропускной системы, стало известно 20 октября после заседания оперштаба по противодействию COVID-19

В правительстве Алтайского края уже есть представление о том, как будет работать система QR-кодов, которую власти намерены ввести в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом на заседании оперштаба региона сообщил замминистра культуры края Алексей Бочаров.

«Есть понимание, как запустить QR-протокол у нас в Алтайском крае», – цитирует его пресс-служба правительства региона.

По его словам, «схема выглядит просто»: после вакцинации гражданин получает сертификат через личный кабинет портала госуслуг, который можно скачать в PDF-формате на телефон либо распечатать и носить с собой.

«С таким документом можно пройти в любое учреждение культуры. На входе будет предложено предъявить QR-код либо с экрана смартфона, либо в распечатанном виде. Код считывается, и человек проходит в учреждение», – пояснил Бочаров.

Он добавил, что не видит в этой системе никаких существенных ограничений для людей.

Когда введут QR-коды в Алтайском крае

Официально о запуске системы еще не сообщалось. «Амител» со ссылкой на анонимные источники пишет, что губернатор Виктор Томенко может подписать указ уже 25 октября.

При этом остается неизвестным и то, вступят ли изменения в силу сразу, или предпринимателям дадут время на подготовку.

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