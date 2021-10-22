Горняк22: В Западной Сибири ожидается ноябрь теплее обычного

Осень Фото: Анна Меньшикова

По словам синоптиков, последний месяц осени по температуре будет очень неоднородным для разных регионов страны. На севере России уже начнутся морозы до — 40 градусов

В Западной Сибири, Красноярском крае и Урале ноябрь будет теплее обычного, заявила завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, сообщает «Российская газета».

«В этом году в этих регионах может быть немного теплее. А вот в Иркутской области этот месяц будет суровым. По ночам температура опустится до -15 градусов», – рассказала она.

Синоптик отметила, что пока прогноз является предварительным. Более точный прогноз на последний месяц осени появится в конце октября.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайский край уже на этой неделе придет похолодание с дождями. Притом следующая неделя снова порадует жителей края теплом до +11 градусов, но уже в четверг ожидается мокрый снег с дождем и минусовая температура.

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