Горняк22: В России могут начать сажать пожизненно за педофилию

Насилие Фото: pixabay.com

Ранее инициативу об увеличении сроков вплоть до пожизненного заключения для обвиненных в педофилии поддержали в Верховном суде

В России поддержали инициативу об ужесточении наказания за педофилию. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Правительство России официально поддержало наш законопроект», – заявил он.

В сентябре в Госдуму проект внесли депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников, Александр Хинштейн и сенатор Андрей Турчак. Они предложили приговаривать к пожизненному заключению педофилов-рецидивистов, а также в случаях когда жертвами стали два ребенка и более и если обвиняемый совершил еще тяжкое или особо тяжкое преступление.

Документ ушел на рассмотрение после двойного убийства школьниц из Кемеровской области. По данным следствия, 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и задушил двух десятилетних девочек.

После этого похожее преступление произошло в Орловской области. По подозрению в убийстве и изнасилования задержали соседа девочки. Позже его обвинили в серии надругательств над детьми.

Ранее «Толк» сообщал, что житель алтайского села сядет за изнасилование юной соседки. По данным следствия, он надругался над девочкой в собственном доме. При этом он избивал ее и угрожал расправой. Свою вину мужчина не признал. Ранее обвиняемый уже отбывал наказание за другое преступление

ТОЛК