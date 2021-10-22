Горняк22: Россияне начали заболевать новым штаммом коронавируса

Коронавирус Фото: pixabay.com

Предположительно, новый вариант коронавируса распространится по стране и вытеснит доминирующий сейчас дельта-штамм, как он, в свою очередь, сделал это летом

В России зафиксировали первые случаи заражения AY.4.2. Это мутация дельта-штамма, из-за которого летом в стране началась вспышка эпидемии, сообщает РИА Новости.

Впервые ученые выявили этот штамм в июле этого года в Великобритании. По словам специалистов, из-за мутации он заразнее обычного дельта-штамма на 10-15%. Сейчас каждый десятый британец заболевает новым вариантом коронавируса.

Позднее глава минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что нет оснований считать, что AY.4.2 представляет повышенную угрозу.

По предварительным данным, существующие вакцины от AY.4.2 защитят. Ученые отметили, что новый коронавирус хоть и способен заражать больше людей, всплеск заболеваемости не вызовет.

Ранее власти рассказали, как будет работать система QR-кодов в Алтайском крае. 20 октября стало известно, что регион начал готовиться к введению пропускной системы. По словам замминистра культуры Бочарова, с таким документом можно пройти в любое учреждение культуры. Никаких существенных ограничений для людей в этой системе нет.

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