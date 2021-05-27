Горняк22: Россияне могут потребовать компенсацию с курящих соседей

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По словам председателя Верховного суда, сейчас защита экологии является одной из основных целей правового регулирования в России

Страдающие от курящих соседей россияне могут потребовать возмещения морального вреда, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды. Об этом сообщает «Российская газета».

«Граждане имею право на защиту от воздействия табачного дыма. Нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред», – объяснил глава палаты.

Верховный судья отметил, что социальное благополучие и охрана здоровья возможны только в условиях благоприятной окружающей среды и гармонии между природой и обществом.

Согласно 42 статье Конституции РФ каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

«Права человека и гражданина обеспечиваются правосудием, и суды уделяют повышенное внимание делам о защите права каждого на благоприятную окружающую среду», — подчеркнул Лебедев.

Ранее «Толк» сообщал, что контрольные закупки табака несовершеннолетними просят разрешить в России. Российской полиции предложили разрешить проведение контрольных закупок табака с участием несовершеннолетних.

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