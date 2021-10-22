Горняк22: В Алтайском крае вдвое увеличилось количество детей, больных ковидом

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Октябрь 2021 года бьет рекорды по заболевшим ковидом. Основной удар по-прежнему приходится на взрослое население, но и дети стали болеть в два раза чаще

В Алтайском крае в два раза выросло количество несовершеннолетних, зараженных коронавирусом. Если год назад в детском отделении ковидного госпиталя лежали около 18-19 пациентов, то на 20 октября в медучреждении находились 40 заболевших, рассказали «Толку» врачи.

Требуется кислородная поддержка

На четверг, 21 октября, в детском ковидном госпитале находилось 40 детей. На кислородной поддержке был только один пациент подросткового возраста, рассказал «Толку» главный врач барнаульской больницы №11 Андрей Коломиец.

По его словам, пока в основном дети болеют легко или средней степени тяжести. Но есть и случаи, когда требуется кислородная поддержка.

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Наталья Седых – заведующая инфекционным отделением №1 горбольницы №11, на базе которого развернут ковидный госпиталь для детей – рассказала, что в основном лежат пациенты с легкой формой болезни. Но при этом существенно увеличилось количество зараженных детей.

«По сравнению с 2020 годом у нас много пациентов. Тогда у нас лежало около 18-19 человек в отделении», – говорит Седых.

Тяжелый пациент в детском отделении, объясняет завотделением, – это когда у ребенка появляются одышка и дыхательная недостаточность, таких детей переводят в реанимационное отделение, чтобы обеспечить максимальный контроль, объясняют врачи.

«Слава Богу, таких детей немного, но они есть. И по сравнению с прошлым сезоном их стало больше», – говорит Наталья Седых.

Врач добавляет, тяжело болеют дети, у которых есть сопутствующие патологии – например, ДЦП.

«Возраст пациентов разный. Недавно поступал ребенок, которому на момент поступления было 20 дней. Подростки, дети детсадовского возраста тоже есть, но их меньше», – рассказала врач.

Кратный рост зараженных

В детской поликлинике Барнаула №9 также отмечают рост ковидных пациентов в два раза. Если в октябре 2020-го в медучреждении под наблюдением официально было 40-50 ребенка с коронавирусом, то сегодня – 99 человек, из них пять малышей до года. И 181 несовершеннолетний значится как контактный.

«Болеют несколько иначе, чем раньше, бессимптомных форм меньше, чаще с проявлениями, похожими на ОРВИ, но температура держится длительнее и есть кишечный синдром. Пневмоний стало больше, а вот потеря вкуса и обоняние встречаются реже», – рассказала «Толку» главный врач детской барнаульской поликлиники №9 Ирина Потапова.

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«Пока та часть населения, которая против, не переболеет, мы не победим пандемию», – считают врачи крупнейших медучреждений Барнаула

Как правило, объясняет врач, заражение идет через близкие контакты в семье.

Жительница Барнаула рассказала «Толку», что в ее семье одновременно заразились ковидом пять человек, среди которых один ребенок. С вероятностью 99% подросток «подхватил» ковид от непривитых родственников. Он переносит заболевание очень тяжело.

Последствия ковида

Примерно через две недели после того, как ребенок переболеет ковидом, у него берут необходимые анализы и делают ЭКГ, рассказывает Ирина Потапова. Также детей обязательно направляют к узким специалистам, у которых они стоят на учете. Доскональное обследование помогает понять, какие изменеия на фоне болезни произошли в организме пациентов.

«Мы видим изменения по ЭКГ. Есть изменения со стороны нервной системы: например астения. Особенно это выражено у детей подросткового возраста. Также есть изменения у детей, которые относились к категории «часто болеющих». Отмечаем, что снижается переносимость физической нагрузки», – рассказывает главврач поликлиники.

Она добавила, что отклонения от нормы показывают и анализы крови. Показатели приходят в норму через пару месяцев после перенесенной болезни.

«Месяца три надо, чтобы пришло в норму после ковида. Детей, которые перенесли пневмонию, направляют в отделение реабилитации, где проводят дыхательную гимнастику, массаж, ЛФК на суше и в воде. Маленьких детей направляют в дневной стационар. Для каждого ребенка врач назначает рекомендации индивидуально, в зависимости от его состояния и проблем со здоровьем», – объяснила Потапова.

По данным оперативного штаба региона, на утро 21 октября в Алтайском крае заболели ковидом 84 244 человек, в том числе 6356 детей.

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