Горняк22: Похолодание с дождями и ветром вернется в Алтайский край 22 октября

Осень Фото: Виталий Барабаш

Бабье лето, которое радовало жителей региона около недели, завершается и ему на смену вновь приходит холодная погода. К выходным по краю будет около +8 градусов

Днем 22 октября в Алтайский край придет похолодание до +8…+13 градусов. Также в этот день местами ожидаются дожди. Ветер подует юго-западный, 8-13 м/с, с порывами до 20 м/с, передает ЦГМС региона.

В Барнауле в пятницу ожидается до +8…+10 градусов. В течение дня возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

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