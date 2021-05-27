Горняк22: В Москве рэпера Элджея задержали за пьяное вождение

Элджей Фото: instagram.com/sayonaraboy

Музыканту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет

Ночью 26 мая в Москве задержали рэпера Элджея по подозрению в пьяном вождении. Теперь ему грозит лишение водительских прав, сообщает ТАСС.

Музыкант ехал по проспекту Маршала Жукова на своём спорткаре BMW i8, когда его остановили полицейские и попросили пройти медицинское освидетельствование. Рэпер отказался, но впоследствии признал, что был пьян.

Стало известно, что рэпер пытался дать взятку полицейским. Когда на исполнителя составили протокол, машину должны были отправить на штрафстоянку, но Элджей предложил 300 тысяч рублей, чтобы уладить вопрос. Позже сумма увеличилась до 700 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру».

В настоящее время на рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Кроме того, у музыканта нашли 241 штраф за нарушение ПДД, многие штрафы были выписаны за превышение скорости на дороге, сообщает «Известия».

На данный момент у Элджея забрали водительские права. В ближайшее время пройдет суд, после которого его могут лишить права управления автомобилем и обязать выплатить штраф.

Ранее «Толк» сообщал, что СМИ муссируют слух о разводе рэпера Элджея и инстадивы Насти Ивлеевой. Пока звездная пара не реагирует на обсуждение их семейного положения, а поклонники ищут знаки всеми доступными способами.

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