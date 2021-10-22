Горняк22: Почему люди разучились дискутировать и уважать мнения друг друга

Фото: скрин кадра, фильм "Тот самый Мюнгхаузен"

Диктатура мнений, как и любая другая, – отравляющая человека система ограничений, порожденная страхом – не так сказать, не так выглядеть

Вот что меня смущает.

Что меня могут лишить права даже претендовать на звание хорошего человека только потому, что в Сибири в минус 20 я предпочитаю ходить в шубе (потому что из-за таких, как я, убивают несчастных зверушек).

Что я не считаю извергами рода человеческого охотников и рыбаков, даже соблюдающих все правила и нормы.

Что я могу получить волну хейта за то, что посмею считать – не все люди красивы. И даже в каком-то узком кругу высказать свое мнение об этом (потому что некрасивых людей не бывает).

Что меня осудят, если я скажу, что поиск себя на шее у родителей до 30 лет – это адский инфантилизм (потому что время, когда надо успеть, достичь, захватить, прошло, а сейчас нужно быть просто счастливым человеком).

Что, что, что…

Такие «что» множатся, расползаются, все больше загромождают пространство, ограничивая свободу действий, мыслей. На них натыкаешься, как на острые углы, которые оставляют болезненные следы и заставляют маневрировать там, где прежде можно было чувствовать себя свободно.

Люди – неглупые и анализирующие последствия – чаще начинают хранить свои взгляды при себе просто ради внутреннего самосохранения. Или озвучивать их лишь в узком кругу близких, которые любят просто так, давая право на такую роскошь, как собственное мнение.

Пространство свободы мнений – при всем изобилии возможностей высказать его – скукоживается. Как это ни странно. Свобода мнений начинает заканчиваться там, где появляется кто-то, кто умеет громче говорить, забористее излагать свою мысль, имеет миллионы подписчиков в «Инстаграме» или «Тик-Токе», является фанатиком или просто талантливым оратором. Или когда многие поддаются общему, но малопрофессиональному порыву и вдруг встают горой за что-то или против чего-то.

Скажем, при всем творившемся кошмаре на соревнованиях по художественной гимнастике в Токио-2020 недозволительным оказалось мнение комментатора о том, что вообще-то жители страны не являются экспертами в системе оценок гимнасток. Ату-ату его за такие слова.

«Топишь» за прививки от ковида? Ааа, ты шпион кровавого режима, адепт эксперимента, в котором все люди – подопытные кролики. Что? Какая еще доказательная медицина?

Профессиональная экспертиза давно никому не нужна. Как и пусть горячий, но уважительный диспут оппонентов. Осмысление? Попытка задуматься, что движет оппонентом и найти контраргументы? Нет, не слышали.

Все это уже отражается в медиатрендах. Эксперты неоднократно отмечали – люди перестали искать СМИ или другие информационные площадки, чтобы разобраться в ситуации, узнать точку зрения специалистов, выслушать обе стороны. Нет, люди ищут источники, которые подтверждают, что они правы в своих взглядах.

Диктатура мнений, как и любая другая, – это отравляющая человека система сплошных ограничений, порожденная страхом – не так сказать, не так выглядеть в чьих-то глазах, «огрестись» за «неправильные» или просто непопулярные слова, взгляды, мысли.

Свобода мнений в очередной раз становится уделом узких групп, в которых главный критерий единомышленников – помнить, что любой человек, который не вредит другим, имеет право придерживаться своего мнения и отстаивать его, если захочет, или не отстаивать – если не видит на то резона.

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