Горняк22: QR-коды в Алтайском крае могут ввести с 25 октября

QR-код Фото: clubvodoley.ru

В Алтайском крае высокими темпами растет заболеваемость коронавирусом. В связи с этим власти решаются на крайние меры – ввести специальную пропускную систему для вакцинированных

В Алтайском крае 25 октября губернатор региона Виктор Томенко может опубликовать и подписать указ о введении системы пропуска по QR-кодам. Об этом сообщает ИА «Амител» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Согласно документу, некоторые заведения и организация смогут посещать лишь те, кто прошел вакцинацию.

Когда введут QR-коды

По данным источника, в краевом правительстве уже приняли решение о введении QR-кодов. Соответствующий указ могут подписать уже 25 октября. Однако точно неизвестно, когда он начнет действовать – сразу или глава региона даст бизнесу время для подготовки.

Почему вводят QR-коды

В краевом оперштабе считают, что это может стать хорошим стимулом для жителей региона пойти прививаться. Пока уровень вакцинации в регионе очень низкий – не более 30%. Кроме того, по словам губернатора края Виктора Томенко, сейчас занято уже около 4,5 тысяч коек в ковидных госпиталях. Если ситуация ухудшится, людей будет некуда положить.

Где появятся QR-коды?

Мера коснется крупных торговых центров, учреждений культуры и прочих объектов с массовым пребыванием людей. Также пропускная система, скорее всего, появится в заведениях общепита и фитнес-центрах.

Контроль усилят

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил ведомствам усилить контроль за соблюдением антиковидного указа губернатора, а также проработать введение системы QR-кодов в городе. Также в краевой столице обсуждают введение дополнительных мер по соблюдению ограничений, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что в правительстве Алтайского края уже есть представление о том, как будет работать система QR-кодов, которую власти намерены ввести в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, после вакцинации гражданин получит сертификат через личный кабинет портала госуслуг, который можно скачать в PDF-формате на телефон либо распечатать и носить с собой.

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