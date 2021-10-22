Горняк22: В Алтайском крае более 260 классов перевели на «дистант» из-за ОРВИ

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

В Алтайском крае растет число не только больных коронавирусом, но и сезонных ОРВИ. В связи с этим некоторые школы и детсады закрыли на карантин

В Алтайском крае за неделю с 11 по 17 октября выявили 30,2 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что превышает эпидпорог, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Случаев заболевания гриппом в регионе пока не зафиксировали – в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, риносинцитиальные вирусы).

В связи с этим в крае начали закрывать школы и детсады, а также отдельные коллективы. Так, на 19 октября в регионе полностью закрыли три школы и три детсада, а 263 класса в 91 школе перевели на «дистант». Также временно не работает 174 группы в 112 дошкольных учреждениях.

В Алтайском крае 30 августа стартовала прививочная кампания против гриппа. Всего осенью этого года в регионе планируют привить 1,3 млн. человек. На 15 октября в крае прививку поставили 309,3 тыс. человек – это 13,3% населения.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в два раза выросло количество несовершеннолетних, зараженных коронавирусом. Если год назад в детском отделении ковидного госпиталя лежали около 18-19 пациентов, то на 20 октября в медучреждении находились 40 заболевших.

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