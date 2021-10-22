Горняк22: Хотела «войти в историю»: подозреваемая в убийстве девочки признала вину

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По словам следователей, женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере из-за прогрессирующей шизофрении. Также ранее ее лишили родительских прав

В Вологде 40-летняя подозреваемая в убийстве девятилетней девочки признала свою вину, сообщает пресс-служба регионального следкома.

На допросе женщина во всем призналась и рассказала, что пошла на убийство ребенка из-за внезапно возникшей неприязни. Она заявила, что много раз ударила пострадавшую ножом. По ее словам, она расправилась с девочкой, чтобы «войти в историю» и «забрать с собой невинную душу», так как сама готовится умереть от рака и не хотела умирать в одиночестве, сообщает «Вологда-поиск».

Подозреваемой назначили психиатрическую экспертизу, чтобы установить ее вменяемость. Следствие ходатайствует об аресте женщины.

По словам отчима девочки, перед смертью ее пытали и били. Тело до сих пор не показали родным, поскольку после истязаний ребенок стал неузнаваем, сообщает «КП».

Напомним, что 16 октября подозреваемая встретила на улице двух девочек, которые распространяли самодельные листовки об охране окружающей среды. Она заманила их к себе в квартиру. Позже одну из девочек она отпустила. Второго ребенка женщина убила и, бросив тело в своем доме, сбежала в Карелию.

Подозреваемую нашли случайно. Она купила билет на поезд из Петербурга в Мурманск, по пути попыталась покончить с собой и была госпитализирована. После этого правоохранители получили информацию о ее местонахождении.

ТОЛК