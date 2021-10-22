Горняк22: В Барнауле автомобиль сбил мужчину-пешехода на зебре

ДПС Фото: pixabay

После ДТП человек остался лежать на переходе. По словам очевидцев, остановившиеся автомобилисты не подходили к пострадавшему

В Барнауле мужчина-пешеход пострадал под колесами автомобиля. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Инцидент произошел на проспекте Строителей в районе остановки «Сельхозтехника». На снятых очевидцем кадрах видно, что человек лежит на пешеходном переходе, а поодаль стоит иномарка.

При каких обстоятельствах произошло ДТП, а также о состоянии пострадавшего не уточняется.

Ранее «Толк» сообщал о том, что МВД не нашло нарушений у проехавшего зебру на красный служебного авто.

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